Молдавия попросила у «Газпрома» новую отсрочку для погашения обязательств по газу в январе

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавская сторона попросила у «Газпрома» новую отсрочку для погашения обязательств за поставки газа в январе 2022 года.

По его словам, об отсрочке он попросил во время разговора с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Вчера у меня был разговор с господином Миллером, в ходе которого мы попытались договорится о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10—20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумела накопить средства. Дискуссии продолжаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее Спыну заявил, что молдавская сторона намерена рассчитаться с российской компанией «Газпром» за потреблённый в декабре газ до конца этой недели.