Генпрокуратура отправила в суд дело против экс-главы Минобороны Армении Тонояна

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Генпрокуратура Армении отправила в суд уголовное дело в отношении экс-главы армянского Минобороны Давида Тонояна и главы Генштаба Артака Давтяна.
Генпрокуратура отправила в суд дело против экс-главы Минобороны Армении Тонояна
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«Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего министра обороны Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна... Уголовное дело направлено в суд», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что по делу также проходят бывший заместитель начальника Генштаба Степан Галстян, директор компании по поставкам вооружений Давид Галстян и ещё три человека.

В октябре Служба национальной безопасности Армении задержала Степана Галстяна в рамках дела о хищении в крупных размерах.

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