Генпрокуратура отправила в суд дело против экс-главы Минобороны Армении Тонояна
- globallookpress.com
«Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего министра обороны Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна... Уголовное дело направлено в суд», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что по делу также проходят бывший заместитель начальника Генштаба Степан Галстян, директор компании по поставкам вооружений Давид Галстян и ещё три человека.
В октябре Служба национальной безопасности Армении задержала Степана Галстяна в рамках дела о хищении в крупных размерах.