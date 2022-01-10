Генпрокуратура отправила в суд дело против экс-главы Минобороны Армении Тонояна

Генпрокуратура Армении отправила в суд уголовное дело в отношении экс-главы армянского Минобороны Давида Тонояна и главы Генштаба Артака Давтяна.

«Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего министра обороны Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна... Уголовное дело направлено в суд», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что по делу также проходят бывший заместитель начальника Генштаба Степан Галстян, директор компании по поставкам вооружений Давид Галстян и ещё три человека.

В октябре Служба национальной безопасности Армении задержала Степана Галстяна в рамках дела о хищении в крупных размерах.