Генсек ОДКБ во время визита в Казахстан встретится с руководством страны
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«11—13 января состоится рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан», — цитирует ТАСС Зайнетдинова.
По его словам, целью визита является «изучение положения дел на месте и встреча с высшим политическим и военным руководством государства».
Как отмечается, Зась также встретится с командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ.
Ранее Станислав Зась сообщил, что вылетает в Казахстан во вторник, 11 января.