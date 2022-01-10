Генсек ОДКБ во время визита в Казахстан встретится с руководством страны

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе визита в Казахстан проведёт встречу с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«11—13 января состоится рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан», — цитирует ТАСС Зайнетдинова.

По его словам, целью визита является «изучение положения дел на месте и встреча с высшим политическим и военным руководством государства».

Как отмечается, Зась также встретится с командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Ранее Станислав Зась сообщил, что вылетает в Казахстан во вторник, 11 января.