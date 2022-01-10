Брат киргизского пианиста Рузахунова сообщил, что музыканта везут в Бишкек на машине
- РИА Новости
Об этом сообщил RT его старший брат.
«Пока нам не говорят, во сколько он должен оказаться на территории Киргизии», — отметил он.
По словам родственника, Рузахунов прилетел в Казахстан 2 января, чтобы участвовать в концертах. В последний раз он выходил на связь 4 января.
10 января в Госкомитете национальной безопасности Киргизии подтвердили, что киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобождён.