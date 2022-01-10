Брат киргизского пианиста Рузахунова сообщил, что музыканта везут в Бишкек на машине

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Киргизского пианиста Викрама Рузахунова, которого задержали в Казахстане по подозрению в участии в протестах, но потом отпустили, везут в Бишкек на машине.
Брат киргизского пианиста Рузахунова сообщил, что музыканта везут в Бишкек на машине
  • РИА Новости

Об этом сообщил RT его старший брат.

«Пока нам не говорят, во сколько он должен оказаться на территории Киргизии», — отметил он.

По словам родственника, Рузахунов прилетел в Казахстан 2 января, чтобы участвовать в концертах. В последний раз он выходил на связь 4 января.

10 января в Госкомитете национальной безопасности Киргизии подтвердили, что киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобождён.

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