Пятерых граждан Киргизии задержали в Казахстане на фоне беспорядков

Пятерых граждан Киргизии задержали на фоне беспорядков в Казахстане. Об этом говорится в сообщении киргизского МИД.

©Interior Ministry of Kazakhstan/Handout/Anadolu Agency

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«По состоянию на 9 января 2022 года министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан пятерых граждан Кыргызской Республики», — цитирует РИА Новости внешнеполитическое ведомство. В министерстве добавили, что ведут с властями Казахстана соответствующую работу по данному вопросу. Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии подтвердили, что киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобождён.