Пятерых граждан Киргизии задержали в Казахстане на фоне беспорядков

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Пятерых граждан Киргизии задержали на фоне беспорядков в Казахстане. Об этом говорится в сообщении киргизского МИД.
Пятерых граждан Киргизии задержали в Казахстане на фоне беспорядков
  • ©Interior Ministry of Kazakhstan/Handout/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«По состоянию на 9 января 2022 года министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан пятерых граждан Кыргызской Республики», — цитирует РИА Новости внешнеполитическое ведомство.

В министерстве добавили, что ведут с властями Казахстана соответствующую работу по данному вопросу.

Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии подтвердили, что киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобождён.

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