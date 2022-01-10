Пятерых граждан Киргизии задержали в Казахстане на фоне беспорядков
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«По состоянию на 9 января 2022 года министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан пятерых граждан Кыргызской Республики», — цитирует РИА Новости внешнеполитическое ведомство.
В министерстве добавили, что ведут с властями Казахстана соответствующую работу по данному вопросу.
Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии подтвердили, что киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобождён.