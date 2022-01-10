В Казахстане сообщили о работе почти всех аэропортов страны в штатном режиме

Аэропорты в Казахстане работают в штатном режиме, кроме аэродромов Алма-Аты и Талдыкоргана. Об этом информирует Sputnik Казахстан со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

РИА Новости