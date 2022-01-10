В Казахстане сообщили о работе почти всех аэропортов страны в штатном режиме

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Аэропорты в Казахстане работают в штатном режиме, кроме аэродромов Алма-Аты и Талдыкоргана. Об этом информирует Sputnik Казахстан со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
В Казахстане сообщили о работе почти всех аэропортов страны в штатном режиме
  • РИА Новости

Отмечается, что работа аэропортов Алма-Аты и Талдыкоргана будет восстановлена после стабилизации ситуации. 

Ранее сообщалось, что на 10 января в столицу Казахстана Нур-Султан запланировано 19 международных авиарейсов.

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