Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала «Украина 24» призвал украинского президента Владимира Зеленского отказаться от мыслей касательно возвращения Крыма и Донбасса.

«Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — приводит РИА Новости заявление Гриценко.

Он отметил, что в ближайшие десятилетия Крым не вернётся.

Гриценко также подчеркнул, что на территории Донбасса царит «русский дух».

«По опросам, более 80% хотят в Россию», — сказал экс-министр.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.