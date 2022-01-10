Экс-глава Минобороны Украины Гриценко порекомендовал Зеленскому не пытаться вернуть Крым
«Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — приводит РИА Новости заявление Гриценко.
Он отметил, что в ближайшие десятилетия Крым не вернётся.
Гриценко также подчеркнул, что на территории Донбасса царит «русский дух».
«По опросам, более 80% хотят в Россию», — сказал экс-министр.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.