Нацбанк Казахстана поручил приостановить работу обменных пунктов банков

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Национальный банк Казахстана постановил временно приостановить деятельность обменных пунктов банков и уполномоченных организаций.
Нацбанк Казахстана поручил приостановить работу обменных пунктов банков
  • Legion-Media

Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что нанесённый во время беспорядков в стране ущерб от мародёров предварительно составляет более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти $212 млн.

Он рассказал, что мародёры в том числе ограбили более 100 крупных объектов торговли и банков, разгромили торговые центры и опустошили банкоматы.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали более 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в регионах республики.

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