Нацбанк Казахстана поручил приостановить работу обменных пунктов банков
- Legion-Media
Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что нанесённый во время беспорядков в стране ущерб от мародёров предварительно составляет более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти $212 млн.
Он рассказал, что мародёры в том числе ограбили более 100 крупных объектов торговли и банков, разгромили торговые центры и опустошили банкоматы.
Также сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали более 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в регионах республики.