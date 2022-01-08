«Хабар 24»: «красный» уровень террористической угрозы ввели в Жамбылской области Казахстана

В Жамбылской области Казахстана ввели «красный» уровень террористической угрозы. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

«Красный» уровень террористической угрозы был введён в Жамбылской области Казахстана», — цитирует телеканал РИА Новости.

Как сообщал Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД, у задержанных в Жамбылской области радикалов изъяли автоматы, снайперскую винтовку и пистолеты, а также крупную сумму в разных валютах.

Также телеканал «Хабар 24» сообщал, что в Атырауской области Казахстана один человек погиб и 49 пострадали в ходе беспорядков.