Белорусские военные приступили к охране объектов в Казахстане
«Воинский контингент миротворческих сил Беларуси приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
Отмечается, что военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в стране.
Уточняется, что нештатных ситуаций не зафиксировано.
7 января сообщалось, что белорусские военные в составе сил ОДКБ прибыли в Казахстан.