Белорусские военные приступили к охране объектов в Казахстане

Белорусские военные, прибывшие в Казахстан по линии ОДКБ, приступили к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры республики.

«Воинский контингент миротворческих сил Беларуси приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии. Отмечается, что военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в стране. Уточняется, что нештатных ситуаций не зафиксировано. 7 января сообщалось, что белорусские военные в составе сил ОДКБ прибыли в Казахстан.