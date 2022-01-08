Президент Туркмении Бердымухамедов призвал потушить газовый кратер в пустыне Каракумы

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал потушить газовый кратер в пустыне Каракумы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

«Мы теряем ценное сырьё, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать учёных, если потребуется — привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — заявил Бердымухамедов вице-премьеру Шахыму Абрахманову в ходе заседания правительства.

Президент также отметил, что кратер негативно влияет на экологию и здоровье живущих рядом людей.

Ранее стало известно, что кратер образовался в пустыне после обнаружения под землёй каверны с газом.