Президент Туркмении Бердымухамедов призвал потушить газовый кратер в пустыне Каракумы
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
«Мы теряем ценное сырьё, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать учёных, если потребуется — привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — заявил Бердымухамедов вице-премьеру Шахыму Абрахманову в ходе заседания правительства.
Президент также отметил, что кратер негативно влияет на экологию и здоровье живущих рядом людей.
Ранее стало известно, что кратер образовался в пустыне после обнаружения под землёй каверны с газом.