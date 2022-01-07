Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

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Заочно осуждённый в Казахстане бывший глава БТА Банка Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране.
Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане
  • AP

«Я вижу себя лидером оппозиции... Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?» — цитирует РИА Новости слова Аблязова агентству Reuters.

В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал виновным бывшего председателя совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что Аблязов обвиняется в создании преступного сообщества и хищении средств банка.

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