В администрации президента Казахстана заявили, что захватчики действовали профессионально

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Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что захватчики действовали профессионально.

«Боевики действовали профессионально, захватывали и рушили административные здания и офисы телеканалов», — приводит его слова Tengrinews.kz.

Абаев добавил, что несколько раз боевики пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении.

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