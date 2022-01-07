В администрации президента Казахстана заявили, что захватчики действовали профессионально

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что захватчики действовали профессионально.

«Боевики действовали профессионально, захватывали и рушили административные здания и офисы телеканалов», — приводит его слова Tengrinews.kz.

Абаев добавил, что несколько раз боевики пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении.