В Актау полиция оцепила протестующих

В казахстанском городе Актау продолжаются протесты, полиция оцепила протестующих.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Полицейские оцепили территорию, не пропускают даже представителей средств массовой информации... столкновений не было, собравшиеся ведут себя... достаточно спокойно. Здесь также установили юрту, организовали полевую кухню. Люди продолжают подтягиваться на центральную площадь», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что также группа протестующих перекрыла дорогу между Актау и аэропортом.

Ранее в Алма-Ате сообщили о возобновлении стрельбы.

Позднее РИА Новости аннулировало данное сообщение. Как заявили в агентстве, оно было выпущено из-за технического сбоя.