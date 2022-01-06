Шесть блокпостов установили вокруг столицы Казахстана

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Начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов заявил, что шесть блокпостов выставлено по периметру столицы Казахстана.
Шесть блокпостов установили вокруг столицы Казахстана
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  • © Anadolu Agency

«Ситуация в городе находится под полным контролем. Сегодня по периметру города выставлено шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, посёлков Коргалжын и Астраханка», — приводит РИА Новости его слова.

Как отмечает агентство, обстановка в Нур-Султане с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная.

Ранее мэрия Нур-Султана опровергла информацию об отключениях воды и света в городе.

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