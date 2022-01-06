Шесть блокпостов установили вокруг столицы Казахстана

Начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов заявил, что шесть блокпостов выставлено по периметру столицы Казахстана.

«Ситуация в городе находится под полным контролем. Сегодня по периметру города выставлено шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, посёлков Коргалжын и Астраханка», — приводит РИА Новости его слова.

Как отмечает агентство, обстановка в Нур-Султане с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная.

Ранее мэрия Нур-Султана опровергла информацию об отключениях воды и света в городе.