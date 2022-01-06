Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, запланированный на вечер 6 января. Также отменён рейс в казахстанский город Актау с вылетом в 23:35 мск, а также рейс в Нур-Султан в 23:20 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

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Как пишет РИА Новости, отменён запланированный рейс в Алма-Ату белорусской авиакомпании «Белавиа». Вместе с ними рейсы в Казахстан на 7 января отменили «Уральские авиалинии», сообщает агентство.