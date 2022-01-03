Депутат Рады Кива прокомментировал новогоднее видеообращение Путина

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина,

«Его поздравления уверен, посмотрели все», — написал Кива в своём Telegram-канале.

По его словам, в этом году граждане Украины уделят особое внимание дню рождению Путина.

«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый... политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днём Рождения!» — подытожил Кива.

В Новый год Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и любви и отметил, что всех людей объединяет надежда на добрые перемены.