Депутат Рады Кива прокомментировал новогоднее видеообращение Путина
«Его поздравления уверен, посмотрели все», — написал Кива в своём Telegram-канале.
По его словам, в этом году граждане Украины уделят особое внимание дню рождению Путина.
«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый... политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днём Рождения!» — подытожил Кива.
В Новый год Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и любви и отметил, что всех людей объединяет надежда на добрые перемены.