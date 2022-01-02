Погранслужба: азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев

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Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что один из военнослужащих по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам на пограничной заставе, трое погибли.
Погранслужба: азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев
  • Legion-Media

«2 января 2022 года около 18:00 на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы», — приводит РИА Новости сообщение Госпогранслужбы Азербайджана.

Отмечается, что погибли трое военнослужащих.

После этого стрелявший сержант скрылся с места происшествия, бросив оружие. 

Ведутся его поиски.

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