Депутат Белик прокомментировал обвинение России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего советника украинского президента Валерия Ивасюка в эфире телеканала НАШ о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.
Депутат Белик прокомментировал обвинение России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО
  • Legion-Media

По мнению парламентария, Запад превращает в рычаг давления на Россию то, что «украинские политики рассматривают как надежду».

«Украину в настоящее время пытаются сделать мнимым членом Североатлантического альянса... Обещания о заветном присоединении к военному блоку Киев получает постоянно: Украина как агрессивный сосед России, действующий по команде извне, очень выгодна странам НАТО», — объяснил Белик.

Депутат добавил, что перспектива размещения «американских войск где-то в районе Харькова угрожает не только безопасности России, но и благополучию каждого её жителя».

«Действия главы нашего государства направлены на выстраивание стратегической стабильности и недопущение пересечения этих «красных линий», безопасность России остаётся для нас на первом месте, и ничьи ожидания и надежды не могут нанести ей урон», — заключил собеседник RT.

Ранее на Украине обвинили Россию в лишении шансов на вступление в НАТО.

Ивасюк подчеркнул, что «пока будет существовать Россия... скорее НАТО прекратит своё существование, чем Украина будет членом альянса».

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