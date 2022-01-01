Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны ВСУ
«...Зеленский 1 января назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрия Галушкина — опытного боевого генерала», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства.
Ранее президент Украины назначил нового главу ГБР Украины. Им стал Алексей Сухачев.
В ноябре Верховная рада Украины назначила на пост министра обороны страны бывшего вице-премьера Алексея Резникова, представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.