Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Командующим Силами территориальной обороны ВСУ по указу президента Украины Владимира Зеленского назначен генерал Юрий Галушкин.

«...Зеленский 1 января назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрия Галушкина — опытного боевого генерала», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства.

Ранее президент Украины назначил нового главу ГБР Украины. Им стал Алексей Сухачев.

В ноябре Верховная рада Украины назначила на пост министра обороны страны бывшего вице-премьера Алексея Резникова, представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.