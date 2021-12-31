На Украине назвали сроки новой волны COVID-19

Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на второй-третьей неделе нового, 2022 года Украину ожидает очередная волна заболеваемости COVID-19.

«У нас подъём заболеваемости ожидается после новогодних праздников, после 13 января. Это естественно для Украины — увеличение количества больных на вторую-третью неделю следующего года. Это связано с распространением острых респираторных инфекций», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Вместе с этим он добавил, что есть признаки того, что 2022-й может стать последним годом пандемии. Рубан не исключил, что через год коронавирус (в частности, его новый штамм «омикрон») станет привычной сезонной болезнью.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество способно положить конец пандемии коронавируса в 2022 году.