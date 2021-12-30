На Украине суд открыл дело по иску экс-президента Януковича к Верховной раде

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На Украине суд открыл дело по иску экс-главы государства Виктора Януковича к Верховной раде, в котором она оспаривает его отстранение от должности президента в 2014 году. Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
На Украине суд открыл дело по иску экс-президента Януковича к Верховной раде
  • AFP

«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В.Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», — написала она в Telegram.

Рассмотрение дела «с вызовом сторон» назначено на 10:15 (11:15 мск) 16 февраля 2022 года, добавила Совгиря.

24 января 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. При этом суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.

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