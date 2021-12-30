На Украине суд открыл дело по иску экс-президента Януковича к Верховной раде
- AFP
«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В.Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», — написала она в Telegram.
Рассмотрение дела «с вызовом сторон» назначено на 10:15 (11:15 мск) 16 февраля 2022 года, добавила Совгиря.
24 января 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. При этом суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.