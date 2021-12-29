Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы.
Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы
  • РИА Новости

«Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко. — RT) — подарки. И на этот раз в Питер — не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А ещё набор бокалов», — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого».

Переговоры лидеров России и Белоруссии в Санкт-Петербурге продлились около трёх часов.

После переговоров Путин и Лукашенко вышли на лёд, чтобы принять участие в товарищеском матче по хоккею.

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