На Украину прибыло 88 тысяч тонн угля из Колумбии

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В одесском порту «Южный» пришвартовалось судно Van Gogh с 88 тыс. тонн колумбийского угля для «Центрэнерго».
На Украину прибыло 88 тысяч тонн угля из Колумбии
  • РИА Новости

«В 10 часов утра в одесский порт «Южный» прибыло очередное судно класса Panamax Van Gogh с законтрактованным высококачественным углём колумбийского происхождения. Объём партии составляет 88 тыс. тонн», — говорится в сообщении «Центрэнерго».

В период с ноября по декабрь компания получила по морю около 300 тыс. тонн импортного угля в рамках договорённостей с международными партнёрами.

В январе 2022 года ожидается прибытие ещё двух судов с углём из Австралии.

Ранее кабинет министров Украины продлил до конца 2022 года действие пошлин на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ.

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