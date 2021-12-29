Президент Казахстана подписал закон об отмене смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене в республике смертной казни.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни», — сообщает пресс-служба главы государства.

С 2003 года в республике был введён мораторий на смертную казнь.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что допускает возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь.