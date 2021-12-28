Лукашенко заявил, что прогнозы по ситуации с коронавирусом в Белоруссии не оправдались

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече руководителей Содружества Независимых Государств заявил, что прогнозы по ситуации с коронавирусом в Белоруссии не оправдались.

Он отметил, что с первых месяцев пандемии «всегда требовал от своих специалистов», чтобы они представляли прогноз по «конкретному штамму, который развивается».

«Честно признаюсь, что ни один прогноз уже по имеющимся штаммам в Беларуси — несколько групп работали, все прогнозы разные — по срокам не оправдался», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минздраве Белоруссии заявили об отступлении четвёртой волны COVID-19 в стране.