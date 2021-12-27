Мать осуждённого в Белоруссии на 11 лет россиянина Дудникова прокомментировала приговор

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Юлия Дудникова, мать осуждённого в Белоруссии на 11 лет россиянина Егора Дудникова, в беседе с RT заявила, что близкие молодого человека намерены обратиться к российским властям с просьбой о содействии.
Мать осуждённого в Белоруссии на 11 лет россиянина Дудникова прокомментировала приговор
  • © Sputnik/РИА Новости

По мнению Дудниковой, в Белоруссии её сыну «по сути, подписали смертный приговор». 

«Мы сейчас будем трубить во все колокола — обращаться ко всем, к кому можно: и в МИД, и к президенту, чтобы они посодействовали», — сказала она.

Мать россиянина выразила надежду, что Россия и Белоруссия «смогут между собой договориться», чтобы «отпустить» Дудникова.

«Потому что может получиться, что Белоруссия откажет», — считает женщина.

Она рассказала, что сын попросил передать ему на Новый год рыбу и куриную колбасу, а также книги, в том числе самоучитель по немецкому языку, книгу Станиславского об актёрском мастерстве, книгу о японских традициях и «Игру престолов».

Ранее Минский суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против нацбезопасности Белоруссии.

Россиянин был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из России осенью 2019 года. 

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