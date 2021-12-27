Экс-президент Молдавии Додон попросил перенести слушания по делу о хищениях на 29 декабря

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обратился к прокуратуре с просьбой перенести слушания по делу о хищении государственных средств на 29 декабря.

«Игорь Додон обратился к нам через своего адвоката и попросил перенести дату слушаний. Мы согласовали этот вопрос, он должен будет явиться в прокуратуру 29 декабря в 11:00 (12:00 мск)», — сказала РИА Новости глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Марианна Керпек.

Ранее сообщалось, что Додон должен 27 декабря явиться в прокуратуру для дачи показаний и предъявления подозрений в причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom.