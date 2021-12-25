Лукашенко провёл телефонный разговор с Алиевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Александр Лукашенко лично поздравил Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили белорусско-азербайджанские отношения и договорились о продолжении разговора на встрече руководителей стран СНГ 28 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что может провести неформальную встречу с Алиевым на саммите в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, президент России Владимир Путин выразил надежду на приезд первого и нынешнего президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на мероприятие.