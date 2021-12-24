Пашинян рассказал о позиции Армении касательно вступления Азербайджана в ЕАЭС

Армения не против членства Азербайджана в ЕАЭС при условии, что этот шаг будет способствовать мирному развитию региона, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Если мы увидим, что этот шаг внесёт свой вклад в нашу повестку дня, то есть откроет эру мирного развития региона, — конечно», — цитирует его ТАСС.

Пашинян отметил, что если сторонам удаётся продвинуться вперёд в переговорах по ряду вопросов, нелогично было бы создавать новый источник конфликта.

Ранее армянский премьер допустил возможность переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.