Пашинян: Ереван заинтересован в заключении мирного договора с Баку

Ереван заинтересован в заключении мирного договора с Баку и начале переговоров, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора и начале переговоров по нему», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Он напомнил о предложении повестки для переговоров со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования.

«Мы не отказывались говорить на эту тему и не собираемся отказываться», — добавил армянский премьер.

Пашинян также не исключил, что может провести неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Неформальная встреча запланирована на 28 декабря.