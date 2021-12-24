Пашинян: Ереван заинтересован в заключении мирного договора с Баку

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Ереван заинтересован в заключении мирного договора с Баку и начале переговоров, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян: Ереван заинтересован в заключении мирного договора с Баку
  • Reuters

«Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора и начале переговоров по нему», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Он напомнил о предложении повестки для переговоров со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования.

«Мы не отказывались говорить на эту тему и не собираемся отказываться», — добавил армянский премьер.

Пашинян также не исключил, что может провести неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Неформальная встреча запланирована на 28 декабря.

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