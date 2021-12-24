Пашинян: Ереван заинтересован в заключении мирного договора с Баку
- Reuters
«Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора и начале переговоров по нему», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Он напомнил о предложении повестки для переговоров со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования.
«Мы не отказывались говорить на эту тему и не собираемся отказываться», — добавил армянский премьер.
Пашинян также не исключил, что может провести неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
Неформальная встреча запланирована на 28 декабря.