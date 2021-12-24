В забор российского генконсульства во Львове кинули бутылку с зажигательной смесью

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Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор российского генконсульства во Львове.
В забор российского генконсульства во Львове кинули бутылку с зажигательной смесью
  • РИА Новости

Об этом сообщила полиция Львовской области.

«Сегодня около 03:00 неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове... В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесён», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.

В марте 2020 года украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию российского посольства в Киеве.

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