В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту беспорядков в Сухуме

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту беспорядков в городе, которые произошли во время несанкционированного митинга оппозиции.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

«Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело... по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум», — говорится в заявлении.

Уточняется, что несанкционированный митинг провели представители блока оппозиционных сил «Народно-патриотический союз Абхазии».

Ранее в Сухуме у здания парламента произошли столкновения сторонников оппозиции с милицией. Причиной протеста стало недовольство митингующих работой властей.