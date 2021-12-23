В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту беспорядков в Сухуме

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Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту беспорядков в городе, которые произошли во время несанкционированного митинга оппозиции.
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту беспорядков в Сухуме
  • © sputnik-abkhazia.ru

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

«Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело... по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум», — говорится в заявлении.

Уточняется, что несанкционированный митинг провели представители блока оппозиционных сил «Народно-патриотический союз Абхазии».

Ранее в Сухуме у здания парламента произошли столкновения сторонников оппозиции с милицией. Причиной протеста стало недовольство митингующих работой властей.

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