Суд в Минске огласит приговор россиянину Дудникову 27 декабря

Минский городской суд огласит приговор обвиняемому в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности Белоруссии гражданину России Егору Дудникову 27 декабря.

«Оглашение состоится в открытом режиме 27 декабря», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные незарегистрированного правозащитного центра «Весна», прокурор просит приговорить Дудникова к 11 годам тюрьмы за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против нацбезопасности.

Ранее стало известно, что Дудникову грозит наказание в виде лишения свободы на срок больше двух лет по обвинению в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.