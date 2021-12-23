Суд в Минске огласит приговор россиянину Дудникову 27 декабря
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«Оглашение состоится в открытом режиме 27 декабря», — цитирует РИА Новости представителя суда.
Как отмечает агентство со ссылкой на данные незарегистрированного правозащитного центра «Весна», прокурор просит приговорить Дудникова к 11 годам тюрьмы за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против нацбезопасности.
Ранее стало известно, что Дудникову грозит наказание в виде лишения свободы на срок больше двух лет по обвинению в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.