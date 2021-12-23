Мезенцев отметил проблему излишней бюрократии в согласовании инициатив России и Белоруссии

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Излишняя бюрократия препятствует оперативному согласованию программ Союзного государства по интеграции России и Белоруссии. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Мезенцев отметил проблему излишней бюрократии в согласовании инициатив России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Вынужден вновь обратить внимание на громоздкий, забюрократизированный механизм согласования и принятия программ Союзного государства, который определяет учёт мнений республиканских и федеральных министерств и ведомств», — цитирует Мезенцева ТАСС.

По его словам, в среднем на подготовку проекта программы Союзного государства уходит до двух лет.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции перечислил основные успехи в интеграции России и Белоруссии.

Среди уже реализованных интеграционных проектов он отметил социальные проекты по свободе передвижения и обеспечению свободы на рынке труда.

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