Секретарь СНБО Данилов заявил о возможности пятой волны коронавируса на Украине в феврале
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По его словам, в настоящее время ситуация с коронавирусом на Украине находится под контролем.
Он отметил, что четвёртая волна «идёт на убыль».
«Когда будет следующая волна? Мы прогнозируем, что это может быть 10—15 февраля», — цитирует его Укринформ.
Также секретарь украинского СНБО заявил, что развитие ситуации будет зависеть от вакцинации.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 6363 — до 3 623 079.