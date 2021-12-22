Секретарь СНБО Данилов заявил о возможности пятой волны коронавируса на Украине в феврале

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о возможности пятой волны коронавируса на Украине в феврале.

По его словам, в настоящее время ситуация с коронавирусом на Украине находится под контролем.

Он отметил, что четвёртая волна «идёт на убыль».

«Когда будет следующая волна? Мы прогнозируем, что это может быть 10—15 февраля», — цитирует его Укринформ.

Также секретарь украинского СНБО заявил, что развитие ситуации будет зависеть от вакцинации.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 6363 — до 3 623 079.