КС Украины подтвердил законность запрета на трансляцию в стране ряда фильмов из России

Украинский Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, по которому был введён запрет на трансляцию российских фильмов и телепрограмм, участники которых внесены санкционный список. Об этом сообщила представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря.

«Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины отдельных положений законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», — написала Совгиря в своём Telegram-канале.

Суд посчитал законным запрет на трансляцию фильмов и телепередач, одним из участников которых является внесённый в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Максима Галкина по представлению СБУ в список лиц, угрожающих национальной безопасности государства.