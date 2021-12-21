КС Украины подтвердил законность запрета на трансляцию в стране ряда фильмов из России

Короткая ссылка
Украинский Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, по которому был введён запрет на трансляцию российских фильмов и телепрограмм, участники которых внесены санкционный список. Об этом сообщила представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря.
КС Украины подтвердил законность запрета на трансляцию в стране ряда фильмов из России
  • РИА Новости

«Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины отдельных положений законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», — написала Совгиря в своём Telegram-канале.

Суд посчитал законным запрет на трансляцию фильмов и телепередач, одним из участников которых является внесённый в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Максима Галкина по представлению СБУ в список лиц, угрожающих национальной безопасности государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить