Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией

Короткая ссылка
Украина готова к диалогу с Россией в любом формате, как с привлечением посредников, так и напрямую с российским руководством. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией
  • ©Офис Президента Украины

«Мы готовы встречаться с Россией. Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми (привлеченными. — RT) партнёрами», — приводит ТАСС ответ Зеленского на вопрос о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Украинский лидер также подчеркнул, что в Киеве «готовы и на прямой диалог тет-а-тет».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить