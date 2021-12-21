Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией

Украина готова к диалогу с Россией в любом формате, как с привлечением посредников, так и напрямую с российским руководством. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы готовы встречаться с Россией. Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми (привлеченными. — RT) партнёрами», — приводит ТАСС ответ Зеленского на вопрос о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Украинский лидер также подчеркнул, что в Киеве «готовы и на прямой диалог тет-а-тет».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.