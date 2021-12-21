ТАСС: В Киргизии по подозрению в растрате задержан командующий внутренними войсками

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Командующий Внутренними войсками Киргизии Исламбек Кенжекулов задержан по подозрению в причастности к растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностным положением.
ТАСС: В Киргизии по подозрению в растрате задержан командующий внутренними войсками
  • © пресс-служба МВД КР

«Кенжекулов задержан в рамках расследования дела о финансовых махинациях с бюджетными средствами во внутренних войсках», — приводит ТАСС слова источника в Генпрокуратуре республики

Он отметил, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении командующего.

В начале декабря Военной прокуратурой Киргизии в отношении ряда должностных лиц внутренних войск были возбуждены уголовные дела в связи с растратами в армии.

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