Песков: в 2022 году Москва и Минск будут жить в недружественной окружающей обстановке

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году Россия и Белоруссия будут жить в недружественной окружающей обстановке.
Песков: в 2022 году Москва и Минск будут жить в недружественной окружающей обстановке
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью RTVI.

«Очевидно, что следующий год будет сложным... в плане того, с чем нам вместе с Белоруссией придётся столкнуться. У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия и Белоруссия не создают конфликтный потенциал.

«Это создают наши соседи. Поэтому жить нам в следующем году в недружественной обстановке», — подытожил он.

Ранее Песков отметил взаимоуважительный тон переговоров Путина и президента США Джо Байдена.

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