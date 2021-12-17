Песков: в 2022 году Москва и Минск будут жить в недружественной окружающей обстановке
- Reuters
Об этом он сказал в интервью RTVI.
«Очевидно, что следующий год будет сложным... в плане того, с чем нам вместе с Белоруссией придётся столкнуться. У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности», — отметил Песков.
Он добавил, что Россия и Белоруссия не создают конфликтный потенциал.
«Это создают наши соседи. Поэтому жить нам в следующем году в недружественной обстановке», — подытожил он.
Ранее Песков отметил взаимоуважительный тон переговоров Путина и президента США Джо Байдена.