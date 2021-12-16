Лукашевич назвал 2021-й годом упущенных возможностей Киева для достижения мира в Донбассе

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал завершающийся 2021-й ещё одним годом упущенных возможностей для Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Лукашевич назвал 2021-й годом упущенных возможностей Киева для достижения мира в Донбассе
  • © постоянное представительство России при ОБСЕ

«Уходящий 2021 год стал для Украины очередным годом упущенных возможностей в деле достижения мира в Донбассе и обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны в целом. Работа по продвижению в практических вопросах урегулирования опасно застопорилась», — приводит ТАСС слова Лукашевича.

Он отметил, что причина такого положения дел заключается в нежелании украинских властей выполнять достигнутые договорённости с Донбассом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Донбассе.

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