Лукашевич назвал 2021-й годом упущенных возможностей Киева для достижения мира в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал завершающийся 2021-й ещё одним годом упущенных возможностей для Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Уходящий 2021 год стал для Украины очередным годом упущенных возможностей в деле достижения мира в Донбассе и обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны в целом. Работа по продвижению в практических вопросах урегулирования опасно застопорилась», — приводит ТАСС слова Лукашевича.

Он отметил, что причина такого положения дел заключается в нежелании украинских властей выполнять достигнутые договорённости с Донбассом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Донбассе.