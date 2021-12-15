В Литве выявили первые случаи заболевания омикрон-штаммом COVID-19
- РИА Новости
«В Литве подтвердили первые два случая омикрон-штамма», — сообщает пресс-служба литовского Минздрава.
В ведомстве призвали граждан принять все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения данного варианта.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».