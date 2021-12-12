В Белоруссии за сутки выявили 1454 случая коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1454 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 674 723.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 665 432 пациента с подтверждённым COVID-19.

Проведено, в общей сложности, 10 671 855 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».