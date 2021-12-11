В Белоруссии за сутки выявили 1837 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1837 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 673 269.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 663 455 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено, в общей сложности, 10 648 839 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 5261 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».