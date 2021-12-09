Зеленский поучаствовал в инаугурационной сессии саммита демократии и поблагодарил Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию и поблагодарил американского лидера Джо Байдена за лидерство в защите свободы и равенства.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Демократія – не даність, за неї треба боротися. Взяв участь в інавгураційній сесії онлайн-саміту за демократію. Вдячний @POTUS@JoeBiden за лідерство у захисті свободи та рівності. pic.twitter.com/knuvKkn0dS — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

«Демократия не данность, за неё нужно бороться. Участвовал в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства», — говорится в сообщении.

Как ожидается, Зеленский пообщается с Байденом после участия в онлайн-саммите за демократию.

Ранее он позитивно оценил факт переговоров лидеров России и США и добавил, что остальные комментарии будет готов дать после разговора с президентом США.