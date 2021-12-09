Зеленский поучаствовал в инаугурационной сессии саммита демократии и поблагодарил Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию и поблагодарил американского лидера Джо Байдена за лидерство в защите свободы и равенства.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Демократия не данность, за неё нужно бороться. Участвовал в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства», — говорится в сообщении.

Как ожидается, Зеленский пообщается с Байденом после участия в онлайн-саммите за демократию.

Ранее он позитивно оценил факт переговоров лидеров России и США и добавил, что остальные комментарии будет готов дать после разговора с президентом США.

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