В Белоруссии за сутки выявили 1738 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1738 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 669 631.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 659 224 пациента с подтверждённым COVID-19.

Проведено, в общей сложности, 10 600 869 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.