В Белоруссии за сутки выявили 1738 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 659 224 пациента с подтверждённым COVID-19.
Проведено, в общей сложности, 10 600 869 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.