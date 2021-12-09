В Херсоне отказались переименовать Московскую улицу

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Жители Херсона не дали согласие на переименование улицы Московской в улицу Фальц-Фейнов.
В Херсоне отказались переименовать Московскую улицу
  • © Херсонский горсовет

Об этом сообщает Херсонский городской совет на своей странице в Facebook.

Так, в городе состоялось общественное обсуждение идеи переименовать улицу Московскую в улицу имени семьи Фальц-Фейн.

«В целом участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили за, 213 против и 30 человек воздержались. Поэтому улица Московская пока остается со старым названием. Но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования», — отметили в совете.

В сентябре сообщалось, что в Харькове второй апелляционный административный суд в третий раз отклонил жалобу городского совета на решение окружного админсуда об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.

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