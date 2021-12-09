Казахстан готов к признанию российских паспортов вакцинации

Казахстан готов признать российские паспорта вакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

«Со стороны Казахстана готовность стопроцентная, со стороны Российской Федерации сейчас прорабатываются вопросы законодательного урегулирования», — приводит РИА Новости слова Цоя в кулуарах правительства.

Он отметил, что в Казахстане уже подготовили все нормативные документы.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов заявил, что страна заинтересована в скорейшем решении вопроса взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса с Россией.