Казахстан готов к признанию российских паспортов вакцинации
«Со стороны Казахстана готовность стопроцентная, со стороны Российской Федерации сейчас прорабатываются вопросы законодательного урегулирования», — приводит РИА Новости слова Цоя в кулуарах правительства.
Он отметил, что в Казахстане уже подготовили все нормативные документы.
Ранее первый заместитель министра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов заявил, что страна заинтересована в скорейшем решении вопроса взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса с Россией.