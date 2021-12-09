Казахстан готов к признанию российских паспортов вакцинации

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Казахстан готов признать российские паспорта вакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

«Со стороны Казахстана готовность стопроцентная, со стороны Российской Федерации сейчас прорабатываются вопросы законодательного урегулирования», — приводит РИА Новости слова Цоя в кулуарах правительства.

Он отметил, что в Казахстане уже подготовили все нормативные документы.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов заявил, что страна заинтересована в скорейшем решении вопроса взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса с Россией.

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