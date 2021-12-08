Зеленский заявил, что Британия выделит на поддержку Украины ещё £1 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания выделит дополнительно на поддержку страны £1 млрд.

«Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность», — написал он в Twitter.

Зеленский отметил, что по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки Украине увеличится до £3,5 млрд.

Ранее Зеленский заявил, что позитивно оценивает факт переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.