В Белоруссии за сутки выявили 1756 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 657 109 пациентов с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 10 574 547 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5210 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.